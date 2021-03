Rückschlag im Kampf um einen Final-Four Startplatz

Sieg und Niederlage in den beiden Auswärtsspielen von HC BW Feldkirch in Eggenburg

Nur mit zwei Punkten im Gepäck reisen die Damen von HC Sparkasse BW Feldkirch zurück ins Ländle. Am Samstag konnte man das Hinspiel noch mit 24:22 gewinnen. Am Sonntagmorgen musste sich das Team dann in den letzten zwei Minuten Eggenburg mit 19:20 geschlagen geben.

Den ersten Matchball um Platz vier konnte Feldkirch am Doppelspielwochenende in Eggenburg nicht verwerten. Zwar gewannen die Damen nach einem durchwachsenen Start und einem Rückstand von 0:5 am Samstag das Hinspiel mit 22:25. Aber am Sonntag musste man sich in einem durchwachsenen Match um 11 Uhr morgens in den letzten zwei Minuten sehr unglücklich geschlagen geben. In die Halbzeit ging man bereits mit einem 10:11 Rückstand. Bis zur 58. Minute schafften es die Montfortstädterinnen auf 19:16 wegzuziehen. Doch dann stellte Eggenburg auf eine offensive Manndeckung um und brachte Feldkirch komplett aus dem Konzept. Innerhalb von zwei Minuten wurde Eggenburg wieder stark und schaffte erst den Ausgleich und schließlich den Siegtreffer 30 Sekunden vor Schluss zum 19:20.