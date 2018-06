Rückruf: Salmonellenwarnung für Bio-Eier

Salmonellen können bei Menschen und Tieren Krankheiten verursachen. Nun wurden sie bei einer Charge von Bio-Eiern entdeckt, die auch in Süddeutschland im Handel waren. Vor dem Verzehr wird dringend abgeraten.

Lieferant Janning

Betroffen seien Eier des Lieferanten Janning mit der Printnummer 0-DE-0356331 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 3. und dem 7.7.2018, teilte die Firma aus Niedersachsen am Mittwoch mit. Im Rahmen einer Eigenuntersuchung seien Salmonellen in den Eiern nachgewiesen worden. “Vom Verzehr dieser Eier wird dringend abgeraten”, so das Unternehmen weiter.