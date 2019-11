Rückkehrer soll SC Göfis vor dem Abstieg retten

Die letzten Meisterschaftsspiele in dieser Saison kommt ein Torjäger zum Oberländerklub zurück

Mit seinen 20 Treffern war Philip Fröwis (20) maßgeblich am Aufstieg von IPA SC Göfis in die Vorarlbergliga beteiligt. Seit dem Sommer dieses Jahres verbindet der Offensivkünstler den Fußball mit der Schule in einem Internat in Amerika für die nächsten Jahre. Allerdings könnte Philip Fröwis für die Elf um Trainer Rainer Spiegel im Frühjahr 2020 noch goldwert sein. Ab 1. Mai 2020 kommt Fröwis zurück nach Vorarlberg und wäre die letzten sechs Meisterschaftsspiele noch spielberechtigt für Göfis und soll sie vor dem drohenden Abstieg retten. Der in Schruns ausgemusterte Brasilianer Pablo Nascimento de Meneses ist beim Vorletzten Göfis eine heiße Aktie.