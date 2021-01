Rückkehr von Sandriesel ins Stadion Hoferfeld

Der SV Lochau verstärkt sich in der Abwehr mit einem Altbekannten

"Wir freuen uns sehr, dass Serkan wieder zurück beim SVL ist. Bereits bei seiner ersten Zeit in Lochau hat er gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist und auch menschlich ist er ein Super Typ. Mit seiner langjährigen Erfahrung wird er der Mannschaft auf, aber auch neben dem Platz mit Sicherheit weiterhelfen und wir erhoffen uns mit ihm vor allem mehr Stabilität im Defensiv-Bereich", so der SVL-Sportvorstand Egon Haag und Markus Feldkircher. Auch Serkan Yildiz freut sich über seine Rückkehr: „Ich hatte hier in Lochau bereits eine schöne Zeit und ich bin sehr froh, dass ich ein zweites Mal hier sein darf. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft mit meinen Qualitäten weiterhelfen kann und freue mich bereits jetzt auf die ersten Spiele."