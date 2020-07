Rückkehr von der Aufstiegs-Heldin

Kurz vor dem Transferende in der Sommerübertrittszeit hat Frauen Bundesligaklub FFC Vorderland noch einen wahren „Kracher“ an Land gezogen.

Die Aufstiegsheldin Ysaura Viso Garrido (27) wurde noch kurzerhand beim Fußballverband für die kommende Saison 2020/2021 angemeldet. 28 von insgesamt 101 Treffern hat FFC Vorderland-Legionärin Ysaura Viso Garrido in der Saison 2016/2017 zum Meistertitel in der 2. Frauen Bundesliga beigesteuert und hatte einen großen Anteil am sportlichen Höhenflug. Viso hat FFC Vorderland erstklassig gemacht. Die 27-jährige venezuelanische Kapitänin der Nationalmannschaft erzielte auch den siegbringenden Treffer im Rückspiel der Relegation gegen Erlaa beim 3:2-Sieg. Viso schoss Vorderland in die Frauen Bundesliga und kehrt nun zurück. Die letzten zwei Jahre kickte Viso erfolgreich in China, wollte aber schon einmal ins Vorderland zurückkehren. Jetzt hat es geklappt. Seine Landsfrau Yaribeth Ulacio spielt seit vier Jahren beim Bundesligisten in der Innenverteidigung.