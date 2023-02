Rückkehr in die AHL: Pioneers Vorarlberg wollen Zweitklassig spielen

Anmeldung der Montfortstädter für die Alps Hockey League abgegeben.

Bis zum Meldeschluss haben 14 derzeit aktive Vereine für die Saison 2023/24 in der Alps Hockey League genannt. Einzig Jesenice, das um Aufnahme in die ICE Hockey League ansucht, ließ die Frist verstreichen. Dafür haben zwei neue Teams eine Nennung für die kommende achte AHL-Saison abgegeben. Neben HK RST Pellet Celje aus Slowenien hat auch die Organisation der BEMER Pioneers Vorarlberg zusätzlich zur ICE-Teilnahme für die Alps Hockey League genannt.

Mit dem heutigen Nennschluss haben die BEMER Pioneers Vorarlberg eine Meldung für die Alps Hockey League Saison 2023/24 abgegeben. Damit soll neben der ICE Hockey League eine weitere Option zur professionellen Spielerentwicklung in Vorarlberg angeboten werden. Im AHL Farmteam sollen junge Spieler gefördert und für höhere Aufgaben in der ICE Hockey League vorbereitet werden.



Neben einem Alleingang in der AHL ist eine Kooperation mit dem EC Bregenzerwald ebenfalls eine denkbare Variante. Ein Verbleib des Partner Vereins VEU Feldkirch in der Ö Eishockey League (ÖEL) wird auch überlegt. Die Vereinsführung möchte sich mit den Meldungen in mehreren Ligen alle Optionen für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Eishockey Sports in Vorarlberg offen halten.