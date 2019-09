Rückkehr des Alpviehs und Ende der Alpsaison gebührend gefeiert

106 Kühe gesund von der Alpe Gulm-Gävis zurück - Käse nimmt an Prämierung teil

SATTEINS Traditionell Anfang September kehren die Kühe bunt geschmückt von den Alpen zurück. Auf der Alpe Gulm-Gävis endete die erfolgreiche Alpsaison am Samstag. Das Alpvieh trotzte dem nasskalten Wetter und der herbstlichen Witterung und legte trotz tief hängender Wolken den Marsch von der Alpe Gulm auf rund 1.100 Metern zu den Höfen ins Tal nach Satteins zurück. Kurz nach Mittag kündigte sich das Vieh mit dem Gebimmel der Kuhglocken an und trieb die Schaulustigen auf die Straßen von Satteins. „Der Nebel dämpfts Gschirr“, erklärten Experten das erst spät zu vernehmende Läuten.

Die Krönung einer guten Alpsaison ist natürlich ein ausgezeichneter Alpkäse. Alpmeister Werner Bischof und Senn Jakob Mathis schnitten auf dem Fest feierlich den Alpkäse an, der heuer eine ausgezeichnete Qualität verspricht. Sowohl der dreimonatige als auch der einjährige Alpkäse nimmt an der Vorarlberger Käseprämierung in Schwarzenberg teil, wo am Samtag, dem 14. September wieder der beste Käse des Landes gekürt wird.