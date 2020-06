Rückkehr der Wildkatze in Vorarlberg

Das vermeintlich verschollene Tier wird wieder regelmäßig in mehreren Bundesländern gesichtet. Relativ neu auf der "Wildkatzenlandkarte" ist Vorarlberg.

Regelmäßige Funde und Sichtungen zeigen, dass sich die Europäische Wildkatze wieder in Österreich ansiedelt: In Niederösterreich und Kärnten konnten zwei Tiere durch Genanalyse nun sicher als Wildkatze bestätigt werden, konkrete Hinweise gab es auch in weiteren Bundesländern, berichten Naturschutzbund und die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) am Mittwoch über das vermeintlich verschollene Tier.