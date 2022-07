Rückkehr der Torballmeisterschaft im Blindensport

Vorarlbergs Blindensportler zeigten gute Leistungen.

Bei den Damen wurde diese Meisterschaft in einer doppelten Vorrunde, jeweils „Jeder gegen Jeden“ und danach in einem Platzierungsspiel um den dritten Rang sowie in einem Finalspiel um Platz 1 ausgetragen.

Das VBSC-Damenteam mit den Spielerinnen, Claudia Obermeier, Zuzana Sedlackova und Anna Sophie Thöni punkteten in der ersten Runde gegen Wien mit 2:2 und verloren gegen Graz mit 2:4. In der Rückrunde gewannen sie gegen Graz mit 6:2, holten sich ein Unentschieden gegen Tirol mit 1:1 und verloren schließlich gegen Wien mit 2:4. Mit den fünf erspielten Punkten landeten die Ländle-Damen nach den Vorrundenspielen damit auf dem dritten Zwischenrang. Im Spiel um Platz 3 verloren sie dann mit 2:4 Toren gegen die Grazerinnen und beendeten das Turnier somit auf dem vierten Rang.

Bei den Männern wurde die Meisterschaft in einer einfachen Vorrunde und anschließendem Halbfinale und Finale ausgetragen. Das VBSC-Herrenteam, bestehend aus den Spielern Raphael Huber, Bernhard Eller, Florian Knoll und Karl-Heinz Ritter, punkteten in der Vorrunde gegen Wien mit 7:1, 5:4 gegen Salzburg und 1:1 gegen Tirol 2. Gegen Tirol 1 verloren sie mit 2:4 und 0:5 gegen Graz. Somit stiegen auch die Ländle-Herren mit fünf Punkten als Drittplatzierte nach der Vorrunde ins Halbfinale auf. Im Semifinale verloren sie dann klar mit 0:8 Toren gegen Graz. Im Spiel um Platz 3 wurde es dann noch sehr spannend, da kurz vor dem regulären Spielende Salzburg den Ausgleich schaffte. Die Partie ging mit 2:2 Toren in die Verlängerung. Da das VBSC-Team den Treffer, den die Salzburger in der ersten Verlängerungshälfte erzielten, nicht erwidern konnten, endete das Spiel schließlich mit dem Sieg für Salzburg mit einem „Silver Goal“. Somit hieß es am Ende auch Platz 4 für die Herren aus Vorarlberg.