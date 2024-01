Rückblick und Neuwahlen

Vergangene Woche fand im Vorderlandhus die diesjährige Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Röthis statt.

So erlebten die Mitglieder der Feuerwehr Röthis im vergangenen Jahr wieder die unterschiedlichsten Einsatzszenarien. Von Sturmschäden über Verkehrsunfälle bis hin zu einer Explosion, die einen Zimmerbrand verursachte, gab es wieder einige Einsätze abzuarbeiten. Dabei setzte sich der Trend fort, dass nur noch ein Drittel der Einsätze der Kategorie Brandeinsätze zugeordnet werden konnte, während der Rest technische Einsätze umfasst. Insgesamt wurden die Röthner Florianjijünger 24 Mal alarmiert, sieben Mal wegen einem Brandalarm, 16 Mal für technische Hilfeleistungen und einmal für nachbarschaftliche Hilfe für die Feuerwehrkollegen in Sulz. Alles in allem nahmen die Mitglieder der Feuerwehr Röthis an 381 Terminen und Veranstaltungen teil und wendeten knapp 9.450 Stunden für die Allgemeinheit auf.