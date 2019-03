Rückblick bei Rütner Chorgemeinschaft

Die Sänger hielten Jahreshauptversammlung ab und freuten sich über ein erfolgreiches Chorjahr.

Hohenems. Man trifft sich wöchentlich zu den Proben im Alten Schulhaus in der Emsreute, um dem gemeinsamen Hobby zu frönen – dem Singen. Einmal im Jahr jedoch werfen die Mitglieder der Rütner Chorgemeinschaft einen Blick zurück auf das vergangene Vereinsjahr. Obfrau Tanja Pfattner und Chorleiterin Vera Prantl-Stock zeigten sich in ihren Berichten äußerst stolz auf die gesanglichen Leistungen der Chormitglieder. Wie in jedem Jahr brutzelte Alwin Rüdisser seine unvergleichlichen Schnitzel für die Sangestruppe.