Rückblick auf Semesterferienprogramm 2023

Action, Spiel und Ferienspaß – in Rankweil und Feldkirch war in den Semesterferien einiges los!

Durch die Zusammenarbeit der Marktgemeinde Rankweil und der Stadt Feldkirch wurde den Kindern und Jugendlichen in den Semesterferien ein buntes Angebot an Aktivitäten geboten. 31 Workshops und Veranstaltungen standen auf dem Programm, an dem rund 420 Kinder und Jugendliche teilnahmen.

Vielfältiges Programm

Für kreative Köpfe standen unter anderem Workshops wie Töpfern, Redesign Nähworkshop, Improvisationstheater und Speckstein schleifen zur Auswahl. Weitere Highlights waren der Nachmittag bei der Feuerwehr und bei den Pfadfinder:innen St. Martin, sowie in der Bibliothek Rankweil der Programmpunkt „Handpuppe Max hat was zu erzählen“. Großen Anklang fanden auch die Nachtwächterführung in Rankweil, die Führung „Burghund Hasso & die geheimnisvolle Schattenburg“ und die Kinderstadtführung „Die Narren sind los! Till Eulenspiegels Feldkirch“. Die Ausflüge auf den Eislaufplatz und in die Boulderhalle versprachen viel Spaß und auch bei den Tanzworkshops und den Kampfesspielen für Jungen war für viel Bewegung und gute Laune gesorgt.