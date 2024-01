Rückblick auf Jubiläumsjahr und kulturelle Höhepunkte

Chor Joy lud zur 25. Generalversammlung.

Hohenems. Kürzlich trafen sich die Mitglieder des Chors Joy zur 25. Generalversammlung. Dabei wurde vor allem auf das Vereinsjahr mit dem großen Jubiläumskonzert und auf andere gemeinsam erlebte Höhepunkte wie verschiedene Gottesdienstgestaltungen in Hohenems und der Schweiz, die traditionelle Ostermontagsmesse in St. Karl, die Mithilfe beim Bezirksmusikfest Hohenems sowie die Liebes- und Weihnachtsmessen in Hörbranz und Hohenems zurückgeblickt. „Als kameradschaftlicher Höhepunkt kann das Probenwochenende im Oktober in Sulzberg bezeichnet werden“, betonte Chorleiter Jürge Waibel. Im vergangenen Vereinsjahr wurden insgesamt 27 Proben, zehn Teilproben, das Probenwochenende in Sulzberg, zwei Konzerte und neun Auftritte abgehalten.

Der große Höhepunkt 2023 waren aber die Feierlichkeiten rund um das 25-jährige Bestehen des Chores. Am 21. und 22. Oktober feierte man mit einem großen Jubiläumskonzert im vollbesetzten Löwensaal den 25. Geburtstag von Joy. „Dabei ging so richtig die Post ab und jubiliert wurde mit allem Drum und Dran, inklusive Feuerwerk“, so Waibel. Der Chorleiter und Gattin Angelika wurden an diesem Abend ebenfalls als Jubilare geehrt, sie beide sind Gründungsmitglieder im Chor. Überrascht wurden die Waibel´s von den Chormitgliedern mit einem selbst gedichteten Lied nach der Melodie „Die Sonne und du“. Der zweite Jubiläumsfeiertag stand dann ganz im Zeichen der kulturell grenzüberschreitenden Freundschaft. Zu Gast in Hohenems war der Männerchor Diepoldsau-Schmitter, die sich mit sowohl typischen Männerchorliedern als auch mit fetzigen Schlagern und schönem Gesang präsentierten. „Rückblickend darf gesagt werden, dass unser Konzert in allen Belangen ein voller Erfolg war“, zeigte sich Jürgen Waibel stolz.