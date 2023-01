Rückblick auf ein erfolgreiches Vereinsjahr

Der Hohenemser Chor Joy lud zur Jahreshauptversammlung.

„Als Höhepunkt des vergangenen Jahres kann sicherlich unser Chorausflug nach St. Michael im Lungau mit der Teilnahme am Chorfestival ´Feuer und Stimme´ bezeichnet werden“, betonte Chorleiter Waibel. Ein weiteres Highlight und sozusagen der krönende Abschluss des Vereinsjahres, stellte außerdem die Teilnahme bei den Lichtblicken in Altach dar.

Der Chor zählt aktuell 42 Mitglieder und konnte im vergangenen Jahr acht neue Mitglieder begrüßen. Das Jahr 2023 wird zudem ein ganz besonderes, feiert man heuer doch das 25-Jahr-Jubiläum. Dafür sind am 21. und 22. Oktober zwei große Jubiläumskonzerte in Hohenems geplant.

Nach der Vorschau standen bei der Generalversammlung der Bericht der Kassierin sowie Neuwahlen an. Aufgrund des Austritts von Beirätin Gabriele Amann aus dem Vorstand, wurde Sandra Koinig als neue Beirätin gewählt. Jürgen Waibel freute sich außerdem an diesem Abend, die Ehrungen von drei verdienten Chormitgliedern vorzunehmen. So wurde Gabriele Amann für 50 Jahre Chorsingen (dafür wurde sie auch vom Österreichischen Chorverband geehrt), Irene Domig für 20 Jahre Mitgliedschaft im Chor JOY und Renate Kappei für zehn Jahre Mitgliedschaft im Chor JOY ausgezeichnet.