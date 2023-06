Rückblick auf ein erfolgreiches Fasnatjahr

Die Fasnatzunft Dornbirn lud zur 62. Jahreshauptversammlung.

Die Berichte über die Aktivitäten der Zunft und der sieben Unterzünfte konnten sich – nach der schwierigen Corona-Zeit – wieder auf eine “normale” Saison beziehen, zeigten aber auch, dass alle schon wieder in den Startlöchern für die kommende Saison stehen. So sind unter anderem wieder der legendäre Start in die fünfte Jahreszeit am 11.11. beim Dornbirner Stadtmuseum mit Remmy Demmy im Kulturhaus, sechs Narrenabende im Kulturhaus mit Premiere am 19. Jänner 2024, der Stadtratsentführung und dem Faschingsumzug am 11. Februar 2024 fix im Faschingskalender der Dornbirner Fasnatzunft eingeplant. Auch die Unterzünfte planen schon die anstehende Saison und somit stehen die Umzüge für Kehlegg (10. Februar 2024) und Haselstauden am (13. Februar 2024) bereits fest.