Rückblick auf das Ferienprogramm

Das gemeinsame Semesterferienprogramm der Marktgemeinde Rankweil und der Stadt Feldkirch ist längst ein beliebter Fixpunkt für Kinder und Jugendliche. So waren auch in diesem Jahr die interessantesten Angebote in nur wenigen Minuten ausgebucht.

Das vielfältige Programm hatte vor allem eines zum Ziel: die Semesterferien für Kinder und Jugendliche so ereignisreich wie möglich zu gestalten. Auch in diesem Jahr nahmen zahlreiche Kinder und Jugendliche am abwechslungsreichen Programm teil.



Vielfältiges Programm

Einen Schwerpunkt bildeten dabei verschiedene Kreativworkshops, in denen die Teilnehmer*innen Töpfern, Kalligraphie oder Speckstein schleifen erlernen konnten. Zudem öffneten Vereine ihre Türen für Interessierte. So konnten die Kinder und Jugendlichen einen Nachmittag bei den Pfadfinder*innen St. Martin verbringen oder beim Musikverein Gisingen schnuppern. Weitere Highlights waren die Fahrt in den Säntispark, das Märchen-Puppentheater sowie „Leseabenteuer auf vier Pfoten“ mit dem Hündchen Flynn in der Bibliothek in Rankweil. Und alle, die lieber ins Kino gehen, kamen kamen beim Kinderkino in Feldkirch sowie beim Jugendkino und dem Filmanalyse-Workshop „Kinder l(i)eben Filme“ im Alten Kino Rankweil auf ihre Kosten.