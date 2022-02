Rückblick auf 2 Jahre Vereinsleben

Jahreshauptversammlung 2022 der Seniorenbund Ortsgruppe Frastanz in der Vorarlberger Museumswelt

Im März besichtigt die Seniorenbund-Ortsgruppe das neue Jugendhaus in Frastanz. Im April findet ein Viertagesausflug in die Wachau statt und im Mai eine Wanderung von Röns nach Düns . Im Juni wird zu einem Bergfrühstück auf die Schafberghütte in Gargellen eingeladen. Weitere Vereinsaktivitäten werden noch im Detail geplant.

Bürgermeister Walter Gohm richtete sich in einer Ansprache an die Gäste und rief die hohe Sicherheit und Lebensqualität in Frastanz angesichts weltweiter Krisen und Kriege in Erinnerung. Er dankte allen Mithelfern beim Überraschungsfaschingspaket für die Senioren und hoffte, dass 2023 wieder ein Seniorenfasching stattfinden kann. Bezirksobmann Dr. Josef Oswald sprach in seinem Grußwort einige heiße Eisen wie Altersdiskriminierung, Alterseinsamkeit, Pensionserhöhungen, Pflegeversicherung und mehr an. Ebenso richtete sich Landesobmann Werner Huber an die Gäste. Die beiden Kassaprüfer Walter Tiefenthaler und Armin Malin wurden wiedergewählt. HE