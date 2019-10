Rudi Fußis Wutrede gegen die SPÖ: "Kreisky tät' sich umdrehen im Grab"

Rudi Fußi, SPÖ-naher PR-Berater, hat sich in einer Wutrede auf Facebook nach der Wahlniederlage der SPÖ schonungslos Luft gemacht.

"Weiter so, die Richtung stimmt" hatte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nach der Nationalratswahl gesagt. "Welche Richtung? Die Richtung in den Abgrund?" regt sich Fußi nach dem schlechtesten SPÖ-Ergebnis der Geschichte auf. "Will man auf 15, will man auf 13 Prozent?" Dass nach diesem Ergebnis Wahlkampfmanager Christian Deutsch zum Bundesgeschäftsführer gemacht wird, nennt Fußi nur "einen Super-Apparatschik!"