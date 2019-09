NRW19: Die besten Twitter-Reaktionen zur Nationalratswahl 2019

Die Nationalratswahl ist seit Sonntag das dominierende Thema im Austro-Twitter. VOL.AT hat das Web durchstöbert und Reaktionen gesammelt.

Kaum ein Thema wird auf Twitter, Facebook und Co. mehr diskutiert als die Politik - so auch kein Wunder, dass der Hashtag #NRWahl19 am Montag immer noch auf Platz eins der Twitter-Trends zu finden ist. Neben Erwähnungen der antretenden Parteien und Spitzenkandidaten wird auch fleißig unter Hashtags wie #NRW19 diskutiert und kommentiert. Hunderte Österreicher haben bereits per Social Media ihre Meinung kundgetan, minütlich kommen neue Tweets dazu.