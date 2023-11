Rücktritt vom Rücktritt: Nächster Akt in der Politposse von Sulzberg

Um ein weiteres Kaptitel reicher ist das politische Chaos in der Bregenzerwälder Gemeinde Sulzberg. Nach dem Rücktritt von Bürgermeister, Vizebürgermeister und einigen Gemeindemandataren bleibt der Bürgermeister nun doch im Amt - zumindest vorläufig.

Nach dem politischen Paukenschlag in der Sulzberger Gemeindevertretung Anfang der Woche, gehen die Wogen in der Bregenzerwälder Gemeinde hoch. Wer übernimmt Verantwortung? Wer kann überhaupt zurücktreten und was passiert bis zur Neuwahl? Dazu hat sich der scheidende Bürgermeister, Lukas Schrattenthaler am Mittwoch erneut an die Bevölkerung gewandt.