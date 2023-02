Rückrundenstart, Arbogast-Opening und Rankler NASA-Ingenieur

Lustenaus Bundesligatrainer Markus Mader, der St.-Arbogast-Chef Daniel Mutschlechner und der Vorarlberger Ingenieur Kevin Garzon, der in Kalifornien für die NASA forscht, sind am Mittwoch die Gäste von VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer in "Vorarlberg LIVE".

Markus Mader, Trainer Austria Lustenau

Am Samstag startet das Team der Lustenauer Austria auswärts gegen den Tabellenführer RB Salzburg in die Rückrunde der Österreichischen Fußballbundesliga. Nach dem Trainingslager an der türkischen Riviera und der verpatzten Generalprobe auf heimischem Boden im Testspiel gegen den FC Dornbirn ist der Lustenauer Cheftrainer Markus Mader am Mittwoch kurz vor der Abreise in die Mozartstadt zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Daniel Mutschlechner, Geschäftsführung Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast

Nach der Generalsanierung öffnet das Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast am 11. April wieder seine Tore. Geschäftsführer Daniel Mutschlechner kann seinen Gästen demnach nicht nur die neuste Infrastruktur für Seminare, sondern auch ein vielfältiges Bildungs- und Kulturangebot bieten. Im Studio von "Vorarlberg LIVE" präsentiert er die Vorhaben des kleinen Bildungsdorfs an der Götzner Wassertrete. Übrigens: Den Tag der offenen Tür feiert man in St. Arbogast am 23. und 24. Juni 2023.

Kevin Garzon, Forschungsingenieur bei der NASA

Der gebürtige Rankweiler Kevin Garzon lebt und arbeitet im kalifornischen Silicon Valley und erzählt im Gespräch mit VN-Redakteurin Mirijam Haller davon, was er als Ingenieur in den heiligen Hallen der amerikanischen Raumfahrtbehörde (kurz: NASA) genau macht und erlebt. Am Donnerstag erscheint die Extrabeilage der Vorarlberger Nachrichten, die die 50 Köpfe von morgen portraitiert und der 29-jährige Garzon führt darin die Riege der zukünftigen Leistungsträger des Landes mit an.

VORARLBERG LIVE am Mittwoch, 8. Februar 2023

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Markus Mader (Trainer Austria Lustenau), Daniel Mutschlechner (Geschäftsführung Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast) und Kevin Garzon (Forschungsingenieur bei der NASA)

Moderation: Marc Springer (VOL.AT-Chefredakteur)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt.

