Rückläufige Produktionen, selbstfahrende Lkw und Digitalpreisträger

Am Dienstag sind Christian Zoll von der Industriellenvereinigung Vorarlberg, der Mitbegründer von "Kodiak Robotics" und IAW-Speaker Andreas Wendel und das Gewinnerteam des Vorarlberger Digitalpreises 2022 die Gäste bei "Vorarlberg LIVE".

Vor dem Hintergrund der allgegenwärtigen Energiekrise und knapper Rohstoffe treibt die Inflation die Preisentwicklung weiter vor sich her. Erste Vorarlberger Großunternehmen wie der Oberfächenveredler Collini in Bludesch oder der Höchster Beschlägehersteller Blum sehen sich bereits gezwungen, Teile ihrer Produktionen zu drosseln. Ein weiteres Gesprächsthema mit dem Geschäftsführer der Vorarlberger Industriellenvereinigung Christian Zoll wird die bevorstehende Herbstlohnrunde sein – die Gegenseite der Gewerkschaften fordert über 10 Prozent mehr Lohn.

Der gebürtige Vorarlberger absolvierte sein Telematik-Studium an der TU Graz und promovierte 2013 „sub auspiciis praesidentis”. Nun ist Andreas Wendel Chief Technology Officer (CTO) beim US-amerikanischen Startup Kodiak Robotics, welches sich auf die Entwicklung von autonomen LKW spezialisiert. Seit der Gründung im Jahr 2018 hat er dort ein Team von Technikern aufgebaut und entschieden zum Unternehmenserfolg beigetragen. Zuvor war Wendel bereits für Google tätig, wo er ebenfalls in den USA ab 2013 an den weltweit ersten fahrerlosen Autos forschte, die er schließlich sicher in den öffentlichen Verkehr einführte.