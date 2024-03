Ski alpin: Brignone-Führung im Hinterglemm-RTL - Scheib Sechste

Federica Brignone liegt im letzten Ski-Weltcup-Riesentorlauf der Saison am Sonntag in Saalbach-Hinterglemm in Führung.

Sie wahrte damit die Chance, Lara Gut-Behrami das Kristall für die Disziplinwertung noch abzuluchsen. Die Schweizerin war Achte, bei einem Sieg der Italienerin reicht ihr aber ein 15. Rang, um die Kugel mit heim zu nehmen. Beste Österreicherin war Julia Scheib als Sechste (+1,64 Sek.).

Brignone hat 0,48 Sek. Vorsprung auf die Norwegerin Thea Louise Stjernesund und 0,85 auf die Neuseeländerin Alice Robinson. Der Rückstand von Gut-Behrami beträt 1,67. Sie kann sich bei entsprechender Platzierung auch den Gesamtweltcup sichern. Stephanie Brunner war Zwölfte (+2,10), Katharina Liensberger 16. (+3,08), Franziska Gritsch 21. (+3,47) und Ricarda Haaser 22. (+3,63). Nur die Top 15 machen Punkte.

self all Open preferences.