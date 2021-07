Royaler Sommertalk mit Lisbeth Bischoff

Am Sonntag, 25. Juli 2021 ist die ORF Adelsexpertin im Johann zu Gast. Sie präsentiert dabei ihr aktuelles Buch "Frauen für die Krone"

In den zehn europäischen Monarchien verschiebt sich das quantitative Verhältnis von männlichen und weiblichen Nachkommen in der nächsten Generation – und das ist eine Rarität. In Beligen, den Niederlanden, in Norwegen, Schweden und Spanien sind Prinzessinnen geboren worden, die dank neuer Thronfolgegesetze Königinnen werden dürfen. Die neue Rolle der Frauen am Königinnenhof: ihre Erziehung, ihre Ausbildung, ihr historisches Erbe, ihre Verantwortung, ihre Titel, ihre Traditionen, ihre Zukunftsaussichten und ihre Residenzen.