Royaler Rücktritt: Meghan nun wieder Schauspielerin?

Am 8. Januar verkündeten Herzogin Meghan und Prinz Harry, dass sie als hochrangige Mitglieder der Royal Family zurücktreten wollen. Kehrt die 38-Jährige nun zurück vor die Kamera?

Vor ihrem Eintritt in die Royal Family arbeitete die Herzogin als Schauspielerin. In ihrer Rolle als "Rachel Zane" in der Serie "Suits" begeisterte sie Fans weltweit. Wie Adels-Experte Alexander Graf von Schönburg gegenüber "Bild erklärt, könnte die Ehefrau von Prinz Harry dank ihres royalen Aufstiegs zu den bestbezahlten Schauspielerinnen weltweit gehören.