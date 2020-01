Harry und Meghan - Aufstieg und Fall eines royalen Traumpaars

Überraschend haben Prinz Harry und seine Frau Meghan bekannt gegeben, dass sie sich aus der ersten Reihe der Royals verabschieden.

Liebe auf den ersten Blick

Eine gemeinsame Freundin arrangierte ein Treffen, als Meghan im Juli 2016 in London war. Dass aus dem "Blind Date" mehr werden könnte, war beiden schnell klar. In den ersten Monaten trafen sie sich heimlich, zu Hause und hinter verschlossenen Türen, fuhren zum Campen nach Botswana. Im November 2017 machte Harry bei Hendlbraten in seinem Cottage Meghan einen Heiratsantrag.