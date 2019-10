Route 66: Vorarlberger mit neuem Kalender

Der Vorarlberger Christian Holzknecht hat ein neues Projekt vor der Linse. Diesmal im Fokus: Die legendäre Route 66.

Die Route 66

Vorarlberger Fotograf

Christian Holzknecht, geboren und aufgewachsen in Vorarlberg, lebt heute mit seiner Frau Laura in Wien, NYC und Los Angeles. In der Vergangenheit porträtierte er unter anderem elf Kinder und Jugendliche, die eine Krebsbehandlung am Krankenhaus in Dornbirn durchmachten. VOL.AT berichtete darüber.