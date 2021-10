Rotlichtmilieu, präsidiales Treffen und Altersdiskriminierung

Landtagspräsident Harald Sonderegger, Femail-Geschäftsführerin Sarah Bard und Lokalhistoriker Sigi Schwärzler heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Frauen sind stärker von Altersdiskriminierung betroffen als Männer. Das Altern ist in der Gesellschaft negativ behaftet und wird medial ignoriert. Aus dem Grund fokussierte sich das Fraueninformationszentrum femail bei ihrem 5. Frauengesundheitstag auf das Altern. Welche Herausforderungen, aber auch Chancen bietet das Alter? Wie kommt man gegen Altersdiskriminierung an und vor allem, wie bleibt man gesund? Darüber redet femail-Geschäftsführerin Sarah Bard heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

"Rotlicht – Blutiges Milieu in Vorarlberg" heißt Sigi Schwärzlers neuestes Buch. Mitte der Siebziger Jahre entfachte ein Krieg zwischen Zuhältern in Vorarlberg, der in Mord und Totschlag endete. Sigi Schwärzler, Unteroffizier des Österreichischen Bundesheeres im Ruhestand und Lokalhistoriker arbeitet die Geschichte in seinem neuesten Buch auf. Wie schlimm es im Rotlichtmilieu des "Goldenen Dreiecks" damals tatsächlich zugegangen ist, schildert Sigi Schwärzler heute in "Vorarlberg LIVE" und in den kommenden Tagen in unserer Serie "Rotlicht – Blutiges Milieu in Vorarlberg" auf VOL.AT. Hier erzählt er fünf wahre Geschichten, die sich im Vorarlberger Rotlichtmilieu zugetragen haben.