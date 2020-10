Rothosen Juniors verlieren in Meiningen

Die zweite Mannschaft des FC Dornbirn kassiert vierte Niederlage in Folge.

Dornbirn/Meiningen. Vergangenes Wochenende trafen die FC Dornbirn Juniors am 9. Spieltag in der Landesliga auf den Tabellenführer SK Meiningen. Nach drei Niederlagen wollte die Elf vom Trainer-Duo Aydin Akdeniz und Robert Brzaj unbedingt wieder punkten, was sich aber von Anfang an als äußerst schwierig gestaltete. Die Gastgeber lagen bereits nach 22 Minuten mit 2:0 in Führung. Fabian Franz erhöhte in der 59. Minute schließlich noch weiter auf 3:0 für Meiningen. Ein später Treffer der Rothosen in der 86. Minute durch Harun Ocak diente lediglich der Ergebniskorrektur. Am Ende kassierten die Dornbirner eine bittere 1:3 Niederlage und platzieren sich damit auf dem zehnten Tabellenplatz in der Landesliga.