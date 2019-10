Rothosen-Juniors lassen Punkte liegen

Die FC Dornbirn Amateure verlieren in Altenstadt.

Dornbirn/Feldkirch. Eine ordentliche Klatsche kassierte die zweite Mannschaft des FC Dornbirn vergangenen Samstag in Feldkirch. Gleich sechs Mal traf Gastgeber TSV Altenstadt gegen das Team von Trainer Jürgen Rossi. In der ersten Halbzweit legten die Oberländer mit zwei Treffern in der 31. Minute (Luca Künz) und in Minute 34. (Lukas Engljähringer) vor. Kurz vor Abpfiff der ersten Hälfte gelang Edin Ibrisimovic (44. Minute) zwar noch ein Anschlusstreffer, danach schienen die jungen Rothosen aber völlig von der Rolle. In der zweiten Spielhälfte gab es für das Team aus Dornbirn nichts mehr zu holen und so mussten die FC Dornbirn Amateure einen richtigen Dämpfer und eine 1:6 Niederlage einstecken.