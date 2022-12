Rothosen holen sich den Sieg beim Fritz-Rafreider-Turnier

Die FC Dornbirn-Oldies gewinnen auch heuer ihr eigenes Traditions-Turnier.

Dornbirn. Es hat sich sozusagen wieder einmal bewiesen – die Altherrentruppe des FC Dornbirn ist in Bestbesetzung in der Halle nur schwer zu biegen. Beim diesjährigen 24. Internationalen Hallen- und 15. Fritz-Rafreider-Gedächtnisturnier, das nach zweijähriger pandemiebedingter Unterbrechung kürzlich wieder in der Messehalle 2 durchgeführt wurde, ging das Team – trotz holprigem Start – schlussendlich als verdienter Sieger hervor. „Leider zogen zwei Mannschaften ihre zuvor fix abgegebenen Nennungen kurzfristig zurück, was den zuvor festgelegten Spielplan ordentlich durcheinanderwirbelte“, erklärte Hans Wohlgenannt vom OK-Team.