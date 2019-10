Rothosen-Fohlen knapp an der Sensation vorbei

Die FC Dornbirn Amateure unterliegen Hörbranz 1:3.

Dornbirn/Hörbranz. Viel hatten sich die FC Dornbirn Amateure nach dem 8:2 Kantersieg gegen Hittisau beim Auswärtsspiel gegen Hörbranz vorgenommen. Und lange sah es auch so aus, dass man dem ungeschlagenen Tabellenführer auch standhalten kann. Obwohl Gastgeber Hörbranz in der 32. Minute in Führung ging, ließ sich die Rossi-Elf nicht aus dem Konzept bringen und bewies Mannschaftsgeist. Die junge Mannschaft aus Dornbirn spielte vor allem in der zweiten Spielhälfte ganz stark und drängte auf den verdienten Ausgleich.