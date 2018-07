ROTH sieht ROT – Krimi mit Bahnfahrt

Große Geschichten an kleinen Orten

Koblach „Roth war Hausarzt. Seine Patienten und Kollegen haben ihn gleichermaßen geschätzt. Das Geld stimmt auch. Jetzt will er seinen Ruhestand genießen, aber mit seiner Frau geht das nicht. Seit ihrer Hochzeit macht sie nichts anderes als sich über ihn zu beschweren. Eines Tages sieht Roth keinen Ausweg mehr und holt die Axt aus dem Keller“ so die Geschichte zur Bahnfahrt.

An verschiedenen Schauplätzen bei der Station, in der Bahn und auf dem Rheindamm nahm das Unheil einer unglücklichen Ehe seinen Lauf. Ruth Forster (Frau Roth) und Roland Ettinger (Herr Roth) begeisterten die Zuschauer. Schnell gelang es den beiden Schauspielern die Theatergäste in die Krimigeschichte zu integrieren. Entweder als Fahrgäste, als Zuhörer von Streitigkeiten, als Hochzeitsgäste oder als Zuschauer bei Gericht. Und schlussendlich wurden sie Zeugen eines Mordes. Um die Spannung zu erhöhen, sorgte im Hintergrund ein Akkordeonspieler für mysteriöse, unheimlich klingende Musik.