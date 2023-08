Rotes Kreuz zog Szene Bilanz

Auch die Rettungsabteilung Lustenau war beim Szene Open Air wieder im Großeinsatz.

Lustenau . Tausende Besucher strömten auch in diesem Jahr wieder beim Szene Open Air das Festival Gelände am Alten Rhein. Hochbetrieb für alle Helfer von Sicherheit, Gastronomie und Organisation. Aber auch die Rettungsabteilung Lustenau war rund um die Uhr vor Ort und für kleine und größere Verletzungen und Einsätze bereit.

Während der Open-Air Tage waren insgesamt drei Notärzte, über 30 Sanitäter und zwei Einsatzfahrzeuge im Einsatz und sorgten so für eine Rund-um-die-Uhr Betreuung der Festivalbesucher. Mit dem Einsatzleitercontainer, zwei Behandlungszelten und einem Verpflegungszelt waren die freiwilligen Helfer für alle Herausforderungen gewappnet und konnten so während des Festivals über 240 Patienten medizinisch versorgen, wobei 21 von ihnen zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Nach dem Szene Open-Air, ist vor dem Szene Open-Air und so blicken die Verantwortlichen der Rotkreuzabteilung Lustenau bereits auf das Festival im kommenden Jahr. Bereits Monate vor der Veranstaltung beginnen die Planungen und die Organisation – in der Endphase sind die Rettungsmitarbeiter dann fast die gesamte Woche auf Achse um alles zu organisieren. Dementsprechend waren die Verantwortlichen nach dem diesjährigen Open Air erleichtert, dass alles gut über die Bühne gegangen ist. Ein riesiges Dankeschön schickte die Lustenauer Rettungsabteilung auch an die Kollegen von anderen Rotkreuz-Abteilungen, die während der Szene-Tage tatkräftig unterstützt haben. MIMA