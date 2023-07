Roter Teppich für Direktor Germann

Mit einem feierlichen Auszug haben die Schüler des BGD ihren Direktor in die Pension verabschiedet.

Dornbirn. Bis Ende August ist Markus Germann de facto noch Direktor des Bundesgymnasiums Dornbirn – für die Schüler war der letzte Schultag vor den Sommerferien aber gleichsam der Abschied von ihrem Schulleiter. Nach insgesamt 30 Jahren am BG Dornbirn, davon 13 als Direktor, räumt Markus Germann seinen Stuhl und verabschiedet sich in die Pension. Dass das wohl nicht ganz sang- und klanglos vonstattengehen würde, war Markus Germann klar, die herzliche Abschiedszeremonie „seiner“ Schüler überraschte und rührte ihn dann doch sichtlich.

Als alle Zeugnisse vergeben waren und die Schüler ihre Klassen geräumt hatten, durfte auch Markus Germann sein Büro verlassen. Empfangen wurde er von einem Schülerspalier, das ihn mit tosendem Applaus und bunten Seifenblasen durch das Schulgebäude nach draußen geleitete. Hier erwartete ihn ein roter Teppich, über den er zu den Klängen von „I did it my way“ noch einmal an den rund 830 Schülern und Schülerinnen vorbeischreiten durfte. Die Schülervertretung überraschte ihren Direktor mit einem Olivenbaum und einer kleinen Abschiedsrede. „Wir möchten uns im Namen aller Schüler von ganzem Herzen bei Ihnen bedanken. Gerade in den letzten schwierigen Coronajahren haben Sie Ihre Qualitäten als Direktor unter Beweis gestellt“, sagte Schulsprecher Severin Telser. Auch Markus Germann richtete sich noch einmal an seine Schüler: „Auch ich möchte mich bedanken – ich habe euch Schüler und Schülerinnen immer geliebt und auch das Unterrichten sehr geliebt.“