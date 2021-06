Rote Teufel feiern Titel - Landespolitik gratuliert

Landeshauptmann Markus Wallner und Sportlandesrätin Rüscher gratulierten am Samstag dem Meisterteam des ALPLA HC Hard.

Zum bereits siebenten Mal in der 35-jährigen Vereinsgeschichte hat sich der ALPLA HC Hard zum österreichischen Meister gekrönt. Zur Feier am Samstag (12. Juni) im Spannrahmen, die coronabedingt in kleinerem Rahmen über die Bühne gehen musste, haben auch Landeshauptmann Markus Wallner und Sportlandesrätin Martina Rüscher Glückwünsche überbracht. Die Mannschaft habe mit "großer Reife, viel Klasse und einem starken Nervenkostüm" die Meisterkrone errungen und damit dem Vorarlberger Handballsport den nächsten historischen Moment geschenkt, hielt Landeshauptmann Wallner in seinen Gratulationsworten fest.