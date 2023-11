Große Vorfreude auf die Red Ribbon Night der Aidshilfe.

In Vorarlberg leben etwa 260 HIV-positive Menschen. Gleichwohl die Aidshilfe ab heute, Freitag, neu "Sexuelle Gesundheit Vorarlberg" heißt, wird HIV weiter Bestandteil der Arbeit bleiben, betonte Geschäftsführerin Manuela Köhler bei Vorarlberg LIVE. Sie freut sich, dass die Testmöglichkeiten für alle sexuell übertragbaren Krankheiten gut angenommen werden und das Bewusstsein, auf sexuelle Gesundheit zu achten, vorhanden ist. Bei der "Red Ribbon Night" am Samstag im Freudenhaus in Lustenau wird Manuela Köhler rote Mickymaus-Ohren mit viel Glitzer tragen, wie sie verriet. Organisator der Gala ist Emanuel Wiehl von "proQueer". Die Veranstaltung sei für alle offen, die sich informieren und solidarisieren wollen, denn: "Das Thema betrifft alle Menschen, die sexuell aktiv sind".