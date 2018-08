Rote Bäckchen am Bodensee

Rekordjahr im Anmarsch. Obstbauern, Einheimische und Gäste freuen sich über prachtvolle Apfelbäume. Ideale Bedingungen für die „Apfelwochen am Bodensee“. Von 22. September bis 14. Oktober 2018 feiern die Apfelorte am Bodensee die neue Ernte.

Mit vielen Veranstaltungen und neuen Pauschalangebote, die ein noch umfassenderes Apfelwochen-Erlebnis ermöglichen.

Friedrichshafen, den 30.08.2018. Kulinarische Highlights, leckere regionale Produkte und die wunderbar eingefärbte Natur locken Genießer aus ganz Deutschland im Herbst an den Bodensee. Für viele Besucher sind die Apfelwochen bereits ein fester Bestandteil in der jährlichen Urlaubsplanung, so freuen sich die Tourist-Informationen der Apfelorte auch vermehrt auf bekannte Gesichter. Organisiert werden die „Apfelwochen am Bodensee“ durch die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT). Ein Highlight in diesem Jahr sind die erstmals buchbaren Pauschalangebote. Zwei bis vier Nächte verbringt der Gast bei seinem Apfelwochen-Aufenthalt am Bodensee, um sich ganz auf die ruhige Ausstrahlung des Bodensees umringt von Apfelplantagen und die Köstlichkeiten der Früchte einzulassen. Alle Informationen rund um die Apfelwochen für Gäste aus nah und fern finden sich in der diesjährigen Broschüre oder unter www.apfelwochen-bodensee.de.

Das Apfelwochen-Programm

Auf über zwanzig Jahre Erfolgsgeschichte blicken die mittlerweile ebenfalls zwanzig Partner-Gemeinden zurück. „In diesem Jahr kommen neue attraktive Veranstaltungen hinzu wie beispielsweise das molekulare Kochen mit Äpfeln in Lindau und einige weitere Hofläden mit leckeren Apfelprodukten in Bodman-Ludwigshafen, sodass wirklich jeder Gast ein passendes Apfel-Erlebnis findet.“, so Jennifer Krähmer, Projektverantwortliche für die Apfelwochen bei der DBT. Eher aktiv und sportlich oder doch lieber entspannt und kulturell, das alles decken die rund 100 Apfelwochenevents ab. Mitunter extravagante Gaumenfreuden präsentieren über 50 Gastronomen und Hofläden in der deutschen Bodenseeregion. Besonders aromatische Leckerbissen verspricht die gute Ernte im Jahr 2018.

Apfeljahr 2018