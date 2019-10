Fährt Liensberger bald für Tschechien?

Rossignol sieht bezüglich des Materialstreits um Katharina Liensberger keinen Verhandlungsspielraum.

Liensberger will Vertrag nicht unterschreiben

Liensberger verpasst Weltcup-Auftakt

Wegen der ganzen Querelen im Vorfeld und ihrem Trainingsrückstand wäre die 22-Jährige aber in Sölden vermutlich ohnehin nicht an den Start gegangen, hieß es in Tirol. Rund um den Materialstreit werden in der Zwischenzeit medial auch Themen wie ein möglicher Verbandswechsel Liensbergers oder eine Art Bosman-Klage ventiliert. So könnte Liensberger um die Freigabe für einen anderen Skiverband ansuchen. Über Tomas Nemec, dem tschechischen Mehrheitseigentümer ihres Skiherstellers Kästle, könnten dementsprechende Schritte eingeleitet werden, heißt es am Donnerstag in den Vorarlberger Nachrichten.