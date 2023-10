Rossi und Minnesota Wild starten mit 2:0-Sieg in Saison

Angeführt von Tormann Filip Gustavsson, der alle 41 Schüsse abwehrte, freuten sich die Minnesota Wild am Donnerstagabend (Ortszeit) über einen gelungenen Start in die NHL-Saison.

Rossi durfte einmal kurz spüren, wie es ist, in der NHL nach einem Treffer gefeiert zu werden. Sein Tor in der 25. Minute wurde aber wegen Abseits aberkannt. Er blieb im Match ohne Punkt. Minnesota wird nun in den kommenden beiden Spielen gegen die Toronto Maple Leafs und die Montreal Canadiens auswärts spielen. Ihr nächstes Heimspiel bestreiten die Wild dann am 19. Oktober gegen die Los Angeles Kings.