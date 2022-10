Rossi übt sich nach enttäuschendem Saisonstart in Geduld

Die Vorbereitung hat bei Marco Rossi und den Minnesota Wild so richtig Lust auf die neue Saison der National Hockey League (NHL) gemacht.

"Geht nicht von heute auf morgen"

"Einfach weitermachen ist am wichtigsten"

Das gilt auch für ihn. Rossi hat sich mit einer starken Vorbereitung, in der er mit zwei Toren und sieben Assists die meisten Scorerpunkte in der gesamten Liga geholt hat, für den Kader von Cheftrainer Dean Evason aufgedrängt. Nach zwei Meisterschaftsspielen in der vierten Linie erhielt der Center aber eine Pause. "Es ist die NHL, man muss immer mit allem rechnen und einfach immer bereit sein. Ich probiere einfach mein Spiel zu spielen und der Rest kommt vom Trainer. Einfach weitermachen, ist am wichtigsten", weiß er um die Herausforderungen der Liga.