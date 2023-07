Ein ganz besonderer Baum in Silbertal

Der Birnbaum mit den Rosen auf dem Enzianhof.

Eva Zudrell vom Enzianhof in Silbertal freut sich über den alten Birnbaum, den schon der Urgroßvater gepflanzt hat und an dem heute wunderschöne Rosen blühen. Vor einigen Jahren hat sie einen kleinen Stamm Rambler-Rosen gepflanzt und siehe da, sie schmücken mit zarten rosa Blüten den alten Birnbaum von Mai bis in den Herbst. Die deutschen Gäste Liane und Joachim genießen ihren Urlaub auf dem Bänkli mit dem roten Herzerl, sowie den schönen Garten auf dem Enzianhof. EST