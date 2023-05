Rorschach: Sachbeschädigungen auf Kursschiff

Ein 21-jähriger Mann sorgte am Dienstagabend für einen dramatischen Einsatz am Hafenplatz in St. Gallen.

Nachdem er auf das Dach eines Kursschiffs geklettert war, hinterließ er eine Spur der Verwüstung und konnte nur durch den Einsatz eines Tasers gestoppt werden. Trotz der Zerstörung bleibt das Schiff fahrtüchtig.

Die Szene am Hafenplatz:

Gegen 22:35 Uhr wurde der Kantonspolizei St. Gallen ein auffälliger Mann auf einem Kursschiff am Hafenplatz gemeldet. Der junge Mann war auf das Dach des Schiffes geklettert und begann, Teile davon zu zerstören und auf den Gehsteig zu werfen. Das Personal des Kursschiffs und Passanten wurden Zeugen eines unerwarteten Spektakels.

Einsatzkräfte im Großeinsatz

Neben der Kantonspolizei St. Gallen waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Auch beim Eintreffen der Polizeipatrouillen setzte der 21-Jährige sein destruktives Verhalten fort. Letztendlich konnte er jedoch mit Hilfe eines Tasers überwältigt und festgenommen werden.

Bergung und medizinische Versorgung

Zur Bergung des Mannes vom Dach des Schiffes wurde die Feuerwehr mit einem Hubretter eingesetzt. Der Rettungsdienst untersuchte den Festgenommenen vor Ort. Trotz der dramatischen Ereignisse blieb er unverletzt. Nach einer Vorführung beim Amtsarzt wurde er in Polizeigewahrsam genommen.

Der entstandene Schaden am Kursschiff beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken. Trotz der erheblichen Sachbeschädigungen kann das Schiff bei guter Sicht dennoch im Fahrplan bleiben. Eine fürsorgerische Unterbringung des jungen Mannes wird derzeit noch geprüft.