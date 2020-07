Ronivaldo und Grujcic spielen gegen ihren neuen Klub

Im letzten Auswärtsspiel in dieser Saison gastiert Austria Lustenau im Westderby im Tivolistadion und trifft auf FC Wacker Innsbruck

„Das spielt überhaupt keine Rolle und ist kein Problem. Roni und Darijo sind Profifußballer seit vielen Jahren und haben einen guten Charakter“, sagt SC Austria Lustenau Interimstrainer Tamas Tiefenbach (47) vor dem ganz besonderen letzten Auswärtsspiel in dieser Saison. Die Lustenauer Austria gastiert beim Fünften FC Wacker Innsbruck im Tivolistadion vor leeren Zuschauerrängen. Und Ronivaldo (31) trägt ab der neuen Saison für mindestens zwei Saisonen das Dress der Innsbrucker. Auch Innenverteidiger Darijo Grujcic (21) bleibt drei Jahre in der Tiroler Landeshauptstadt als Spieler. Beide „Noch“ Lustenauer Kicker werden also gegen ihren künftigen Klub im Tivoli auflaufen.