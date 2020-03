Ronivaldo schießt die Austria ins Cup-Finale

Die Lustenauer Austria steht dank eines 1:0-Erfolg gegen Wacker Innsbruck nach dem Jahr 2011 zum zweiten Mal im Finale des ÖFB-Cup.

Austria mit guten Chancen

In der 11. Minute hatten die Lustenauer erstmals Glück, als Zaizen den Ball aus kurzer Distanz am Tor vorbei setzte. In weiterer Folge war es aber die Austria, welche die besseren Möglichkeiten hatte - so ließ Ronivaldo in der 23. und 24. Minute gleich zwei Chancen auf die Führung aus. In der 42. Minute war es dann doch dem Kapitän vorbehalten, die Lustenauer in Führung zu bringen. Nach einem Foul an Ranacher verwandelte Ronivaldo den fälligen Elfmeter zur verdienten 1:0-Führung.