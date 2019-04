Romy: Böhmermann zieht über Kurz, Kickl und die FPÖ her

Der Wiener Boulevard ortet schon einen Mega-Skandal: Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann hat mit einer "Rede an die Nation" bei der Romy 2019 für Aufsehen gesorgt.

Jan Böhmermann, der nicht persönlich vor Ort sein konnte, aber eine Videobotschaft schickte, begann diese mit den Worten. “Sehr geehrte dumme Huren-Kinder, liebe Romy-Gäste – hallo Ostmark!” Und dann legte der deutsche Satiriker so richtig los. In seinem Visier war natürlich die Türkis-blaue Regierung.

“Während Sie jetzt gerade die Gala genießen, Sekt trinken, feine Schnittchen essen und charmant versuchen, Gernot Blümel nicht spüren zu lassen, wie sehr Sie ihn verachten, hänge ich gerade ziemlich zugekokst und Red Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchen-Villa auf Ibiza rum … und verhandle darüber ob und wie ich die Kronen Zeitung übernehmen kann. Und die Meinungsmache in Österreich an mich reiße … aber darüber darf ich heute nicht reden … schon gar nicht heute Abend. Darum sage ich einfach: Danke. Danke. Danke.”

Zum Abschluss appellierte er aber noch an das Publikum und die Zuhörer an der EU-Wahl teilzunehmen. “Alle, denen Europa am Herzen liegt, wählen am 26. Mai. Und alle, die finden, dass die österreichische Regierung einen guten Job macht, gehen bitte erst am 27. Mai wählen.”