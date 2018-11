Romantische Violinen begeisterten

Musikalische Meisterwerke beim Konzert am Mittag: Romantik von Mendelssohn bis Tschaikowski

FELDKIRCH Dank der Zusammenarbeit von Montforthaus und Landeskonservatorium findet etwa einmal im Monat ein kostenloses „Konzert am Mittag“ im Montforthaus statt, auf dem Studenten des Landeskonservatoriums ihr musikalisches Talent demonstrieren.

Zuletzt sorgte wieder die Violinklasse von Rudens Turku im Montforthaus für Furore, welche der in Albanien geborene Geiger seit 2013 am Landeskonservatorium leitet. Das Konzert im November widmete sich den großen Komponisten der Romantik.

Der erst dreizehnjährige musikalische Wunderknabe Andrea Cicalese , der erst kürzlich bei „Jugend musiziert” die höchste Punktzahl errang, zeigte bei einer Sonate für Violine und Klavier von Felix Mendelssohn Bartholdy, die in einem lebhaften Allegro gipfelte, in seinem abwechslungsreichem Wechselspiel von Legato und Staccato großes Talent.

Einen Valse Scherzo von Peter Iljitsch Tschaikowski spielte Oskar Kaiser mit Bravour. Esther Frey wartete mit Edvard Grieg auf, dessen Sonate in C-Moll im Wechselspiel mit Yunus Kaya am Klavier in seiner ganzen Dynamik das Konzertpublikum begeisterte.