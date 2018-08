Maximilian Mangold auf der Gitarre und Mirjam Schröder an der Harfe verzauberten die Zuhörer des jüngsten Schattenburgkonzerts mit romantischen Saitenklängen.

FELDKIRCH Unter dem Motto „Romantische Saitenklänge“ verzauberte ein virtuoses, seit 10 Jahren eingespieltes Duett die Gäste des jüngsten Schattenburgkonzerts der Musikfreunde Feldkirch. Maximilian Mangold gilt als einer der derzeit interessantesten deutschen Gitarristen und erhielt zahlreiche Auszeichnungen auf Gitarrenwettbewerben. Mirjam Schröder an der Harfe gastierte schon auf Bühnen in aller Welt und ist Professorin für Harfe an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.