Romantische Götzner Hochzeitsmesse 2020

Die Aussteller der Götzner Hochzeitsmesse freuten sich bereits am Samstag über zahlreiche Besucher aus Nah und Fern.

Götzis Im romantischen Ambiente des Jonas-Schlössles informierten sich viele junge Paare und Interessierte über die aktuellen Trends zum Thema „Hochzeit“. Eine erlesene Auswahl an Brautkleidern, edlen Anzügen, aktuelle Mode für die Hochzeitsgesellschaft und individuelle Hochzeitsfrisuren für die Braut wurden präsentiert. Dabei bewiesen alle Aussteller ein hohes Maß an Engagement und präsentierten den Besuchern ansprechende und ausgefallene Messestände.

In den festlich geschmückten Räumen wurde eine vielfältige Auswahl an Trauringen, verspielten Tischdekorationen und traumhaften Brautsträußen in vielen Farben ausgestellt. Persönliche Beratung für die perfekte Hochzeitsreise war ebenso ein Thema wie Vorschläge für die richtige Partyband, eine Auswahl an zuckersüßen Hochzeitstorten oder ein spezielles Angebot an Hochzeitsfotografie. „Die Götzner Hochzeitsmesse hat wieder einmal gezeigt, dass Heiraten „in“ ist. Hunderte Besucher genossen das schöne Ambiente und das vielseitige Angebot der Aussteller und Hochzeitsspezialisten“, freut sich Manfred Böhmwalder, WG Obmann. Aufgrund des großen Erfolges wird es im kommenden Jahr wieder eine Hochzeitsmesse im Jonas-Schlössle geben.