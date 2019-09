Roman Mählich wird als neuer Austria Lustenau Coach präsentiert

Einen Tag vor seinem 48. Geburtstag übernimmt der 20-fache ÖFB Nationalspieler den Zweitligisten SC Austria Lustenau und spricht über seine Wünsche und Ziele

Der Livestream von der Präsentation des neuen Austria Lustenau Trainer Roman Mählich

Vierzehn Tage nach der Trennung mit Gernot Plassnegger (41) präsentiert die Lustenauer Austria, nach sieben Spieltagen an der 13. Tabellenposition, mit dem Niederösterreicher Roman Mählich seinen Nachfolger. 24 Stunden vor seinem 48. Geburtstag wird im Rahmen einer Pressekonferenz der ehemalige 20-fache österreichische ÖFB Nationalspieler über seine Wünsche und Ziele vor die Medien treten. Spätestens in der nächsten Saison soll Roman Mählich mit Austria Lustenau endlich den Wiederaufstieg in die Bundesliga bewerkstelligen. Roman Mählich war der Wunschkandidat als Plassnegger-Nachfolger. Allerdings erwiesen sich die Verhandlungen aufgrund eines Auslandsaufenthalts nicht ganz so einfach. Nach der mündlichen Zustimmung hat Mählich wohl einen Zweijahresvertrag bei der Austria unterzeichnet. Mählich wird alleine nach Lustenau kommen, sein ehemaliger Cotrainer Gerhard Fellner von Ex-Wr. Neustadt hätte er gerne mitgenommen. Im Heimspiel gegen BW Linz wird Roman Mählich am Freitag, 19.10 Uhr, erstmals auf der Betreuerbank der Austria Platz nehmen. Dann sind schon drei Punkte Pflicht, denn als Dreizehnter darf man sich keinen Umfaller mehr leisten um sich nach oben zu orientieren.